وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من القوانين والقرارات المنظمة لتعيين هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



2- صورة ضوئية من القوانين والقرارات الخاصة بالدرجات الوظيفية والمسميات الخاصة بالهيئة التدريسية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في كل كلية على حدة.



3- أعلن أخيرا عن فتح باب استقبال طلبات التعيين في بعض الدرجات لأعضاء الهيئة التدريسية في عدد من الكليات بجامعة الكويت في الفترة من أكتوبر 2021 حتى 2022، يرجى تزويدي بعدد المتقدمين الكويتيين وغير الكويتيين لكل مسمى على حدة منذ نشر الإعلان حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- أسباب اشتراط الخبرة التدريسية بالإضافة إلى شرط الترقية بعد العمل في الجهة الأكاديمية والدرجات العلمية المطلوبة في جامعة الكويت للمسميات (أستاذ مشارك - أستاذ - أستاذ زائر بدرجة أستاذ) ما يضعف فرص توظف الكويتيين من حملة شهادة الدكتوراه ويتيح الفرصة الأكبر لذوي الخبرة من الأجانب.



5- إحصائية تفصيلية توضح عدد مقاعد الابتعاث لدرجتي الماجستير والدكتوراه في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لسنة 2021/2022.