وجه النائب مساعد العارضي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، عن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لأهمية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنشأ من أجل دعم الشباب وأثره على الاقتصاد الوطني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق؟ مع بيان اسم المبادر، وكل نشاط على حدة، مع إضافة مبلغ التمويل لكل مشروع من تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



أ- كم عدد المشاريع المتعثرة ونسبتها بالمقارنة بالمشاريع الناجحة؟



ب- هل عين كويتيون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بعدد الكويتيين لكل مشروع على حدة.



2- هل توجد مكاتب استشارات اقتصادية معتمدة لدى الصندوق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء المكاتب، وتاريخ اعتمادها، وعدد المشاريع المقدمة منها للصندوق باسم المبادرين.



3- ما الجهة المسؤولة عن فحص واعتماد دراسـات الجدوي الـمقدمة لكم من المبادرين؟



أ- ما المستند القانوني الذي سمح للصندوق بتكليف البنوك بالتدقيق واعتماد دراسات المبادرين؟



ب- كم قيمة تدقيق وفحص دراسة الجدوى المقدم من المبادر والتي يدفعها الصندوق للبنوك؟



ت- كم عدد دراسات جدوى المشاريع التي قدمت للصندوق ورفضتها البنوك المسؤولة عن تقييم الدراسة؟ يرجى موافاتي بصورة ضوئية من كل قرار رفض من تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تبيان أسباب الرفض لكل دراسة على حدة.



4- كم عدد المشاريع الصناعية الممولة من الصندوق؟



أ- يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد المشاريع ونوعها وقيمة كل مشروع على حدة، مع بيان اسم المبادر وقيمة الدعم المقدم من قبلكم من 1/1/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



ب- كم عدد الكويتيين الذين عينوا في هذه المصانع؟



ت- اسم كل مصنع مع بيان عدد الموظفين الكويتيين لكل منشأة صناعية على حدة.



ث- عدد الطلبة الكويتيين الذين دربوا في هذه المصانع.



ج- عدد الأراضي الصناعية الممنوحة من الصندوق للمبادرين.



ح- كشف باسم ونوعية الأنشطة التي منحت أرض صناعية من 1/1/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.