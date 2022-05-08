







وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا لوزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية وزاراتـكم والـجـهات التابعة لكم منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات.



2- عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟



3- هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة لكم بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين -إن وجدت



4- هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟