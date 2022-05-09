أكثر من 30 ألف وجبة إفطار صائم و«الماچلة الرمضانية» للأسر المتعففة

تحدي حديقة الشهيد وبطولة الپادل للتشجيع على الرياضة خلال شهر الصوم

الاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال.. وغبقة رمضانية على شرف وسائل الإعلام والصحافة

«زين للأبد».. أرقى عرض مسرحي لرسم البهجة والسعادة احتفاء بعيد الفطر السعيد



اختتمت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت حملتها السنوية الأشمل لشهر رمضان المبارك «زين الشهور» تحت شعار «30 يوما من النعم»، والتي قدمت من خلالها الشركة برنامجا متكاملا من المبادرات الاجتماعية والإنسانية والترويحية التي استمرت طوال الشهر الفضيل، لامست من خلالها مشاعر المودة والبهجة مع مختلف أطياف المجتمع.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حملتها الرمضانية لهذا العام قد حققت هدفها الرئيسي بنجاح كبير، والمتمثل بالعودة القوية ببرنامج حافل من المساهمات والمبادرات الاجتماعية طوال شهر رمضان المبارك بعدما قيدت ظروف جائحة كورونا من مبادراتها خلال الشهر الفضيل في العامين الماضيين.



وأبدت زين التزاما بالعودة القوية والمتميزة في حملتها الرمضانية هذا العام، خاصة بالتزامن مع العودة إلى الحياة الطبيعية وأجواء الانفتاح التي مرت بها الكويت، وذلك لمشاركة فرحة وبهجة الشهر الفضيل مع جميع أفراد المجتمع كعادتها في السنوات السابقة ما قبل الجائحة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية التي ضمنت سلامة وحماية الجميع.



ودائما ما تتجدد حملة «زين الشهور» الرمضانية كل عام بالعديد من المساهمات والأنشطة التي ترتكز حول نشر الخير والسلام في المجتمع، والتي تأتي جميعها انطلاقا من استراتيجية زين المتوازنة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتستعرض الشركة في التقرير التالي أبرز الأنشطة التي نظمتها خلال شهر رمضان للعام 2022:



الماچلة الرمضانية



دشنت زين حملتها الرمضانية قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدمت الشركة «الماچلة الرمضانية» بالتعاون مع أربع جهات خيرية رسمية داخل الدولة من شركائها الاستراتيجيين، وهي البنك الكويتي للطعام والإغاثة، والهلال الأحمر الكويتي، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجمعية صندوق إعانة المرضى.



وتم تقديم «الماچلة» التي تبرعت بها زين عبر القسائم الشرائية لكي تعطي كل أسرة فرصة اختيار المواد التي تفضلها حسب احتياجاتها الشخصية المختلفة، وذلك عبر شبكة شركاء زين، بحيث تم تقديمها للأسر المتعففة داخل الكويت لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية قبل دخول الشهر الفضيل.



وجبات إفطار الصائم



عادت مبادرة زين لإفطار الصائم للسنة الخامسة عشرة بعد توقف دام عامين بسبب الجائحة، بحيث قامت الشركة بتقديم أكثر من 30 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وذلك من خلال عدد من الشاحنات التي انطلقت يوميا في جميع أنحاء البلاد التزاما بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.



وقامت الشاحنات بزيارة المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان لتأمين وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي شهدت تواجدا سكانيا كثيفا من العمال والأفراد والأسر المتعففة الذين كانوا في أمسّ الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.



الاحتفال بالقرقيعان



شاركت زين فرحة القرقيعان مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم برعايتها الرئيسية لحفل مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين ومشاركتها في حفل نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية، وذلك لتشاركهم الأجواء الجميلة وفرحة المناسبات التراثية التي تصاحب الشهر الفضيل.



وتضمن الحفلان العديد من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب والقرقيعان الذي قدمته زين لرسم الابتسامة على وجوههم.



كما شاركت زين فرحة القرقيعان مع الأطفال وعائلاتهم من خلال تقديم قرقيعان زين لمرتادي سوق مروج وحديقة الشهيد، حيث قدمت الشركة طريقة مبتكرة لتوزيع القرقيعان على الأطفال من خلال جهاز ذكي يقدم أكياس الحلوى لكل طفل بعد أدائه أغنية القرقيعان، وذلك محاكاة للتقاليد الشعبية الجميلة التي يحتفي بها الشعب الكويتي لكن في إطار تكنولوجي متجدد وفريد من نوعه.



رعاية البرامج الثقافية والترفيهية



تحرص زين في شهر رمضان المبارك على تنوع محتوى حملتها ليشمل البرامج الترفيهية والثقافية، حيث رعت هذا العام برنامج «العيال كبرت» على قناة العدالة atv، والذي تمحورت فكرته حول مذيعتين صغيرتين في السن وهما منيرة وحصة الكليب اللتان يعتبران من أبرز الشخصيات الشبابية المؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الخليج، بحيث قامت الفتاتان بمحاورة أكثر من 30 ضيفا من المبدعين من مختلف المجالات الفنية والغنائية والرياضية والعلمية والعملية وغيرها، بحيث طغت العفوية على الحوار أخرجته بطريقة فريدة من نوعها وخلقت جوا من المتعة والفائدة للجمهور من كافة الأعمار.



كما قامت زين أيضا برعاية البرنامج الحواري المميز «الدائري الرابع»، وهو برنامج جديد كليا من فئة المدونات الصوتية (البودكاست) من إنتاج مجموعة مارينا الإعلامية، واستمر طوال شهر رمضان المبارك خلال الفترة ما بعد منتصف الليل، وارتكز على مناقشة العديد من المواضيع المحلية التي تهم الشباب الكويتي بطابع فكاهي فريد من نوعه، وبث على الهواء عبر جميع منصات «مارينا» الإذاعية المرئية والمسموعة.



بطولة الپادل وتحدي الشهيد



تحرص زين في شهر رمضان المبارك من كل عام على رعاية العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية للتشجيع على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر الصيام، بحيث نظمت بطولة الپادل الرمضانية الأولى لموظفيها بمشاركة عدد كبير من الموظفين في أجواء حماسية.



ولاقت البطولة التي نظمتها زين للمرة الأولى إقبالا إيجابيا كبيرا من قبل موظفيها، حيث استمرت منافسات البطولة على مدار نهاية الأسبوع بمشاركة 24 فريقا يتكون من لاعبين على أرض ملاعب DOMS بمنطقة العديلية، وانتهت بفوز فريق ZAIN بلقب البطولة وفريق KOBE بالمركز الثاني، وتم تكريم اللاعبين خلال فعاليات حفل الختام.



كما حرصت الشركة على رعاية تحدي حديقة الشهيد الرمضاني بالتعاون مع شركة Suffix للاستشارات الرياضية، والذي شهد تنظيم العديد من سباقات المشي والجري في حديقة الشهيد على مدار الشهر الفضيل، وتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتتبع المتسابقين خلال التحدي، بحيث سيتم تسجيل النتائج تلقائيا ورفعها إلى موقع التحدي ليتمكن جميع المشاركين من الاطلاع عليها، كما قامت زين بتقديم الجوائز القيمة للفائزين في التحدي طوال فترة تنظيمه.



غبقة وسائل الإعلام والصحافة



استضافت زين غبقة رمضانية خاصة على شرف منتسبي وسائل الإعلام والصحافة الكويتية ضمن حملتها الرمضانية زين الشهور، وذلك تقديرا لدورهم البارز وجهودهم الكبيرة في خدمة قطاعي الإعلام والثقافة بالبلاد.



وأتت الغبقة احتفاء بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في رفعة وازدهار الوطن، وذلك انطلاقا من إيمان زين الشديد بأهمية دور الإعلام وأثر الرسالة الإعلامية في توعية المجتمعات، خاصة خلال جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين.



وشهدت الغبقة تواجد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وذلك من رؤساء تحرير الصحف ومسؤولي الصحافة ومحطات التلفزيون والقنوات الإذاعية والمنصات الإخبارية الإلكترونية والشخصيات الإعلامية وطواقم التصوير، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الإعلام والثقافة، حيث تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والترويحية التي سادتها الروح الرمضانية الجميلة.



الزيارات الاجتماعية



استضافت زين مأدبة الإفطار الرمضانية على شرف الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلونها خلال الشهر الفضيل، بحيث قام فريق زين بمشاركة بركة الشهر الكريم مع منتسبي الطيران المدني ووزارة الداخلية العاملين في المطار الذين يسهرون على أمن وحماية الوطن على مدار الساعة، وذلك من خلال وجبة الإفطار التي أقامتها الشركة على شرفهم امتنانا وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها خلال مواعيد مناوباتهم في الأجواء الشاقة من شهر رمضان المبارك بعيدا عن أسرهم.



كما شاركت زين أجواء وبركة صلاة القيام مع المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ضمن حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وذلك من خلال تقديم خدمات الضيافة للمصلين أثناء صلاة القيام في مسجد جابر العلي بمنطقة جنوب السرة ومسجد محمد جاسم السداح بضاحية عبدالله السالم.



مسرحية «زين للأبد»



بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة، احتفت زين بالعام العاشر على إنتاجها لمسرحيات عيد الفطر من خلال أرقى عرض مسرحي «زين للأبد»، والذي رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وعائلاتهم طوال عطلة عيد الفطر السعيد في «الأرينا كويت» بمول 360.



ويستعرض العمل مغامرات فتاة صغيرة وأصدقائها وسط العديد من اللوحات الفنية المتميزة مثل الثلوج والغابات والبحار التي خبأت العديد من المفاجآت والمغامرات، وتميز العمل بالألحان الموسيقية الجميلة والكلمات المعبرة والهادفة.



وأتى عرض «زين للأبد» من إنتاج زين، وهو من كلمات هبة حمادة، وألحان حنين حسين، وتوزيع عمار البني، وإخراج سمير عبود، وبطولة كل من فاطمة الصفي، وحمد أشكناني، وناصر عباس، وليلى عبدالله، وعبدالسلام محمد، وحلا الترك، وديمة أحمد، وحنين حسين، وطلال باسم، وجود عبدالعزيز.