أعلنت كل من شركة الصناعات الوطنية القابضة وشركة المركز المالي الكويتي (المركز) في بيان مشترك عن الانتهاء بنجاح من عملية زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بقيمة إجمالية بلغت 104 ملايين دينار، وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل عبر إصدار 524.733.305 أسهم عادية بسعر طرح بلغ 200 فلس للسهم، شكلت 35% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

وامتدت فترة الاكتتاب من 3 أبريل إلى 21 أبريل الجاري، ولقد شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا حيث فاق عدد الأسهم المطلوبة عدد أسهم الاكتتاب المطروحة لتبلغ نسبة التغطية 348%.



فيما تم تداول حقوق الأولوية لأسهم الاكتتاب في بورصة الكويت خلال الفترة من 3 ابريل إلى 14 ابريل بسعر مرجعي لليوم الأول بلغ 81 فلسا، والتي نتج عنها تداول حقوق أولوية لعدد 55.899.476 سهما بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.501.648 دينارا الأمر الذي يدل على الاقبال الكبير على الاكتتاب من قبل المساهمين ومن مستثمرين آخرين الذين استفادوا من تداول حقوق الأولوية.



وعبر أحمد حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة عن سعادته بنجاح عملية الاكتتاب والاقبال الملحوظ من قبل المساهمين والذي يعكس ثقتهم في جودة وأداء المجموعة كما تدل على الحرفية المهنية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل «المركز».

وأشار الى أن عملية الاكتتاب استوفت كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الأسهم، وأن عائدات زيادة رأس المال ستوجه نحو تطوير أعمال الشركة وتعظيم عائداتها، ومواصلة تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها المستقبلية.



وعلق حسن: نثمن دور كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في نجاح عملية زيادة رأس المال. كما نشكر «المركز» على إدارة عملية الاكتتاب بكل مهنية وحرفية.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال علي خليل، الرئيس التنفيذي «للمركز»: فخورون بنجاح عملية الاكتتاب ونعتز بدورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب في المساهمة في هذا النجاح، حيث فاق الإقبال أكثر من 3 أضعاف حجم الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد أيضا ثقة المساهمين في أداء المجموعة.

ونشكر شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على ثقتها القيمة في قدرات «المركز» في إدارة عملية الاكتتاب لزيادة رأس المال، ولقد حرصنا على القيام بدورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب على أكمل وجه وبكفاءة عالية، مستندين لقدرات فريقنا ذي الخبرة والمهنية في قطاع أسواق المال.



وأضاف قائلا: ويعزز هذا النجاح اليوم مكانة «المركز» باعتباره أحد أكثر المؤسسات المصرفية الاستثمارية خبرة ومصداقية محليا وإقليميا.

ونسعى جاهدين لاستحداث قدرات وإمكانات غير مسبوقة يدعمها فريقنا المتخصص، من أجل تلبية متطلبات عملائنا المختلفة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والذي بدأ نشاطه منذ العام 1997.