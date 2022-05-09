أعلن بنك برقان عن فوز سعاد مشعل حسن، في سحب حساب الثريا للراتب الشهري بجائزة بقيمة 10 آلاف دينار.



وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب بالدينار الكويتي أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من الميزات، منها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.



ويمكن للعملاء الراغبين في فتح حساب الثريا للراتب زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان والحصول على المعلومات اللازمة، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم او زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.