في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق خططها بتوسيع شبكة خطوطها حول العالم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينة فيينا عاصمة جمهورية النمسا، وذلك اعتبارا من 12 يونيو المقبل بواقع رحلتين في الاسبوع يومي الاحد والخميس.



وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن لعملائها الكرام عن تشغيل رحلاتها إلى مدينة فيينا، حيث تعد وجهة فيينا من أهم الوجهات التي ستطلقها الشركة في الفترة المقبلة وذلك لتميزها بأنها من أكبر المدن السياحية في أوروبا واحتوائها على القصور والمتاحف المعروفة والتاريخية والثقافية فضلا عن الحفلات الموسيقية والرفاهية في المطاعم وغيرها، كما أن اختيارها جاء بعد دراسة دقيقة لهذه الوجهة ولكثرة الإقبال عليها من المسافرين الاعزاء خاصة في موسم الصيف نظرا لاعتدال أجوائها.



من جانب آخر، استقبل رزوقي سفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان الكساندر في مبنى الخطوط الجوية الكويتية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما وتطويرها بما يعود بالمنفعة والمصلحة العامة خاصة في قطاع الطيران، كما أكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وجمهورية النمسا الصديقة.



وعلى هامش اللقاء، رحب السفير ماريان الكساندر بقرار الخطوط الجوية الكويتية حول إطلاق الرحلات المباشرة بين الكويت وفيينا، لافتا إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في تسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين، الكويت والنمسا.



من جهته، قال مدير دائرة التسويق والمبيعات أمين الحيمي: إن اختيار الخطوط الجوية الكويتية لوجهة فيينا جاء لنمو الإقبال عليه خاصة في موسم الصيف من قبل عملائنا الاعزاء الذين يقصدون فيينا بغرض السياحة والاستمتاع برحلة استثنائية ومميزة، لذا يحرص الطائر الازرق على مكافأة وتلبية طموحات عملائه الكرام بإطلاق وجهة مباشرة الى مدينة فيينا النمساوية.