تعهد جون لي، الذي تم انتخابه امس ليصبح الرئيس التنفيذي المقبل لهونغ كونغ بحماية الأمن القومي ومعالجة سلسلة من التحديات، بما في ذلك الإسكان وعدم المساواة وكوفيد-19.



وفي خطاب باللغتين الكانتونية (أحد الفروع الرئيسية للغة الصينية) والإنجليزية، بعد وقت قصير من إعلان فوزه، قال مسؤول الشرطة ووزير الأمن السابق إن وظيفته الجديدة تتطلب المساءلة أمام بكين وهونغ كونغ، حسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.



وحدد لي رؤية للمركز المالي الآسيوي، تتضمن دمجا أفضل مع البر الرئيسي، لكن أكد أن الأمن سيكون أولويته الرئيسية.



وكانت لجنة انتخابية موالية لبكين قد أكدت تعيين وزير الأمن السابق جون لي في منصب الرئيس التنفيذي القادم لهونغ كونغ.



فقد صوتت اللجنة التي يبلغ قوامها 1500 عضو امس على اختيار خليفة للرئيسة التنفيذية المنقضية ولايتها كاري لام.



وكان جون لي المرشح الوحيد الذي خاض الانتخابات حيث حصل على 1416 صوتا من أصوات 1424 مندوبا.



وتتوقع بكين أن يؤدي تعيينه إلى تحقيق الاستقرار في العاصمة المالية.