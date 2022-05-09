من حريق في معهد أبحاث الفضاء في «تفير» شمال غرب موسكو إلى آخر في مصنع ذخائر في «بيرم» التي تبعد أكثر من 1100 كيلومتر شرقا وحرائق في مستودعات نفط منفصلة في «بريانسك» بالقرب من بيلاروسيا، هل هي مجرد صدفة أم مؤشر إلى أن أوكرانيين أو مؤيدين لهم يشنون حملة تخريب لمعاقبة روسيا على غزو بلدهم؟



منذ حريق المعهد المركزي للبحوث التابع لقوات الدفاع الفضائي في تفير في 21 أبريل الفائت، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، صار نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون تقارير عن حرائق في روسيا لاسيما التي تطول مواقع حساسة باعتبارها إشارة إلى أن البلاد تتعرض لهجوم غير معلن.



لم يعلن أحد مسؤوليته عن الحرائق، لكن محللين يقولون إن بعض الحوادث على الأقل، لا سيما تلك التي وقعت في «بريانسك»، تشير إلى جهد محتمل للأوكرانيين لنقل الحرب إلى أرض غزاتهم.

وفي منشور على تطبيق «تليغرام»، وصف ميخايلو بودلياك كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحرائق بأنها «تدخل إلهي».



وكتب «مخازن وقود كبيرة تحترق بشكل دوري لأسباب مختلفة.. العدالة الإلهية لا ترحم».



في بلد شاسع مثل روسيا، لا يعد حريق في مصنع أو مبنى قصي أمرا شديد الغرابة.



لكن منذ بدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، جذب أكثر من 12 حريقا لاحظها أشخاص يوثقون الحرب اهتماما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من وجود حملة متعمدة من الأوكرانيين.



حتى الحريقان في أواخر الشهر الماضي في أقصى شرق روسيا في قاعدة جوية شمال فلاديفوستوك وفي مصنع للفحم في سخالين أثارا الشكوك.



وأتى حريق هائل الأربعاء الماضي على مصنع للمواد الكيميائية في دزيرجينسك شرق موسكو.



وقال إيغور سوشكو سائق سيارات السباق الأوكراني الذي ينشر باستمرار صورا ومقاطع فيديو عبر تويتر لأعمال تخريب مزعومة داخل روسيا، «يواصل المخربون الروس ضد بوتين عملهم البطولي»، لكنه لم يقدم أي دليل على أنها متعمدة.



والتزم أيضا المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش الغموض في تصريحه لصحيفة «نيويورك تايمز»، مكتفيا بالإشارة إلى أن إسرائيل مثلا لا تعترف أبدا بهجماتها واغتيالاتها السرية.



وأضاف: «لا نؤكد ولا ننفي».



يعتقد محللون أن الحريق في بريانسك الذي طال منشآت تمد أوروبا بالنفط كان متعمدا ومرتبطا بالحرب.



وقال المحللون المجهولون المسؤولون عن حساب «يوكراين ويبنز تراكر» (متعقب الأسلحة في أوكرانيا)، وهو حساب على تويتر ينشر تقارير مفصلة مع مقاطع فيديو داعمة حول هجمات الجانبين، إنهم تلقوا معلومات «موثوقة» تفيد بأن حرائق بريانسك نتجت من هجمات طائرات مسيرة أوكرانية من طراز بيرقدار.



وكتبوا «إذا كانت هذه الرواية دقيقة، فإنها تظهر مرة أخرى قدرة القوات الأوكرانية على شن ضربات داخل الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى».



من جانبه، قال المحلل روب لي لصحيفة «ذي غارديان» «أرجح أنه هجوم أوكراني، لكن لا يمكننا الجزم بذلك».



يضاف إلى ذلك عدد من عمليات القصف الواضح بواسطة مروحيات وطائرات مسيرة وأعمال تخريب ضد بنى تحتية في كورسك وبلغورود أوبلاست على الحدود الأوكرانية قرب خطوط المواجهة.



وحمل حاكما بيلغورود وكورسك مسؤولية الحرائق وتدمير بنى تحتية مثل: جسور السكك الحديد لمخربين ومهاجمين من أوكرانيا.



وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر قناته في تطبيق تليغرام إن هجوم الأول من أبريل الفائت على مستودع وقود في بيلغورود كان نتيجة «غارة جوية من مروحيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية دخلتا أراضي روسيا على ارتفاع منخفض».



أما فيليبس أوبراين أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز باسكتلندا فقال إنه «لا شيء يؤكد أنه تخريب أوكراني، باستثناء أن العديد من الحرائق طالت أهدافا استراتيجية/عسكرية».

لكنه اعتبر أن مثل تلك الهجمات «تبدو بالتأكيد جزءا من استراتيجيتهم».