وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، لتزويده بالقرارات الصادرة بتكليف نواب لمدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، نص على ما يلي:



نشرت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بتكليف مجموعة من المديرين بمهام نواب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية عن جميع القرارات الصادرة بتكليف نواب لمدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



2 ـ هل تتناسب الشهادات العلمية للمكلفين بمهام نواب المدير العام مع المناصب المكلفين بها؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية للمكلفين بمهام نواب المدير العام وخبرات كل منهم في القطاع المكلف به.



3 ـ هل صدر قرار بتكليف أحد المديرين الموصي بإحالتهم للتحقيق من لجنة تقصي الحقائق بمهام نائب مدير عام الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار التكليف والسيرة الذاتية للمذكور والأسباب الداعية إلى تكليفه بالمنصب بدلا من إحالته للتحقيق ووقفه عن العمل.



4 ـ هل قدم طلب التجديد لأي من القيادات المنتهية مراسيمهم في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من طلب التجديد.