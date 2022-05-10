الدوحة - فريد عبدالباقي

نفى الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022.

وأكد الاتحاد القطري أنه لم يتم التطرق للحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية، كما انه يؤكد اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطه بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعمقها والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين. يذكر أن الأهلي المصري فاز على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف النهائي بالقاهرة 4-0 ليضع قدما في النهائي، مثلما فعل الوداد البيضاوي المغربي بفوزه في أنغولا على بترو أتلتيكو 3-1. وتعد المغرب هي المرشح الأول لاستضافة النهائي، لكن بعد طلب الأهلي إقامة اللقاء على ملعب محايد، خاصة مع اقتراب الثنائي المصري- المغربي من النهائي بنسبة كبيرة، ظهرت آراء أخرى في «كاف» باقتراحات جديدة.

إلى ذلك، توج النادي العربي بلقب كأس الاتحاد القطري بفوزه على لوسيل «درجة ثانية» 3-2، اذ امتلأت جنبات ستاد نادي الغرافة بعبارات الرثاء لرحيل نجم الكرة القطرية والنادي العربي السابق عادل الملا الذي وافته المنية السبت الماضي في العاصمة البريطانية (لندن). وتسابق كل من حضر المباراة النهائية على حمل هذه اللافتات سواء بالنسبة للجماهير في المدرجات أو حتى اللاعبين في أرضية الملعب، وعقب انتهاء مراسم التتويج حمل اللاعبون لافتة كبيرة مكتوبا عليها «إلى جنة الخلد يا عادل الملا.. ستبقى في قلوبنا دائما».