الدوحة - فريد عبدالباقي



قام رئيس النادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب، بإهداء رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، درع الأهلي وقميص النادي، موقعا عليه اسم رئيس الاتحاد القطري، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما بمقر النادي بالجزيرة امس الأول، فيما قام رئيس الاتحاد القطري بإهداء الخطيب قميص المنتخب القطري في إشارة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.



وكان الخطيب استقبل رئيس الاتحاد القطري والوفد المرافق له الذي ضم كلا من علي داود المدير التنفيذي لمكتب رئيس الاتحاد القطري، ومشتاق الوائلي مستشار رئيس الاتحاد القطري، وجاسم السعيد مساعد رئيس الاتحاد القطري، ومحمد الفلاسي مساعد مدير مكتب رئيس الاتحاد القطري، وذلك في حضور م.هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الافريقي والدولي، ود.محمد شوقي وطارق قنديل عضوي، مجلس إدارة النادي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.



وحرص الخطيب، على الترحيب برئيس الاتحاد القطري والوفد المرافق له انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي والمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.



وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري، قد حرص على زيارة بعثة الأهلي والاحتفاء بها في مقر إقامتها بالدوحة، خلال بطولة كأس العالم للأندية في النسخة قبل الماضية التي نظمتها قطر، وتوج الأهلي خلالها بالميدالية البرونزية، وتكررت الحفاوة خلال مشاركة الأهلي في بطولة السوبر الافريقي الأخيرة التي توج الأهلي بلقبها في العاصمة القطرية الدوحة.