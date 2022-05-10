القاهرة - سامي عبدالفتاح



قبل أيام من الحصول على بطاقة اللعب في نهائي بطولة دوري الأبطال لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي، توج فريق يد النادي بطلا لكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، للمرة الثانية في تاريخه، بتغلبه على غريمه التقليدي الزمالك (32-31)، وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفريق الابيض (19-16)، لكن المارد الأحمر قلب الطاولة في الشوط الثاني من اللقاء، الذي أقيم في صالة الجنرال سيني كونتشي بمدينة «نيامي»، عاصمة النيجر.



أدار المباراة تحكيميا طاقم من المغرب، تألف من الثنائي أشرف المنيري ومحمد شراقي.



وكان الأهلي قد حصد لقبه الأول في هذه البطولة، في المغرب عام 2017، قبل أن يتوج اليوم باللقب الثاني، مقابل خسارته في 5 نهائيات.



وبهذا التتويج، صعد الأهلي إلى بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، المقررة في المملكة العربية السعودية هذا العام.



وفي شأن فريق كرة القدم، تغادر القاهرة اليوم بعثة فريق النادي الأهلي إلى الجزائر، برئاسة نائب رئيس النادي العامري فاروق، وبطائرة خاصة، وذلك لأداء مباراة الإياب أمام فريق وفاق سطيف، على أن تعود البعثة بعد المباراة مباشرة.



إلى ذلك، أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن ناديه تحرك مبكرا من أجل الحفاظ على حقوقه، ومبدأ تكافؤ الفرص في ملف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمطالبة «الكاف» بإقامة المباراة النهائية في ملعب محايد، بعيدا عن الفرق الأربعة المتواجدة في نصف النهائي.



وكشف شلبي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي لم يناقش مع رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني طلب استضافة بلاده لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال زيارته الأخيرة لمصر، وسط توقعات قوية بأن يكون النهائي الأفريقي في الدوحة، خاصة انه سيكون نهائي عربي متوقع بين الأهلي والوداد المغربي.



ومحليا، تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف سيراميكا فريق الجونة، وسيكون الزمالك في مواجهة قوية مع إنبي في العاشرة مساء بتوقيت الكويت على ملعب ستاد القاهرة.



وفي تصريحات غير مفهوم توقيتها، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن زوجة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تواصلت معه عن طريق وسيط لتدريب الزمالك، بصفتها وكيلته.