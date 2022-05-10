الدوحة - فريد عبدالباقي



وصل الوفد الإداري القطري إلى البلاد أمس استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، اذ يترأس الوفد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.



وكانت اللجنة الأولمبية القطرية أقرت المشاركة في منافسات اليد والسلة والطائرة والطاولة والمبارزة والرماية والدراجات الهوائية وألعاب القوى والسباحة والبادل.



هذا، وقد أعلن اتحاد كرة اليد قائمة منتخب الرجال (الرديف) المشارك بالدورة، كما اعلن اتحاد السباحة تشكيل وفده الإداري وقائمة من 10 سباحين، بينما تخوض بعثة منتخب السلة معسكر تدريبي في تركيا برئاسة أمين السر المساعد للاتحاد القطري ناصر عجلان الكعبي و15 لاعبا، في حين يواصل منتخب الكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكر مغلق بالدوحة استعدادا للدورة، إذ من المقرر أن يخوض مباريات ودية مع فرق الريان والشرطة والعربي.