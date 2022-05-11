مفرح الشمري



ينطلق الليلة العرض الأول للفيلم السينمائي «بوعقاب عايش» في قاعة 8 بمجمع الأفنيوز، والفيلم من تأليف محمد المحيطيب، ومعالجة درامية هيا أحمد، ومن إخراج محمد الحملي، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد العجيمي الذي يجسد فيه شخصية «بوعقاب» نخبة من الفنانين بينهم أحمد السلمان وفاطمة الطباخ وسلطان الفرج واحمد العونان وشيماء سليمان ووليد عبدالله وضاري عبد الرضا وغيرهم من الممثلين.



الفيلم يخوض من خلاله الفنان محمد العجيمي تجربته الأولى في الانتاج السينمائي وهو فيلم كوميدي يحمل بين طياته الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع الخليجي والعربي تطرح بأسلوب هادف لتوصيل رسالة الفيلم.