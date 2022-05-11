مفرح الشمري



حصل الفنان القدير عبدالعزيز المسلم على جائزة التميز في مجال الإعلام الإنساني المسؤول لعام 2022، والتي تأتي ضمن فعاليات حفل جائزة العمل الانساني لدول مجلس التعاون الخليجي الدورة السادسة «دورة المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وذلك في الحفل الذي اقيم صباح امس في فندق ريجنسي تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وبحضور خليجي وعربي رفيع المستوى، بتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية كشريك إنساني، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية.



ويأتي حصول الفنان القدير عبدالعزيز المسلم على هذه الجائزة المميزة نسبة لجهوده الكبيرة في مجال العمل الاعلامي التطوعي والإنساني والخيري، حيث سخر المسلم شهرته وعلاقاته الواسعة في خدمة الاعلام الإنساني والخيري، ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى الخليج والوطن العربي.



وقد تلقى الفنان القدير عبدالعزيز المسلم عددا من التهاني والتبريكات من زملائه الفنانين وجمهوره العريض بمناسبة حصوله على هذه الجائزة المميزة التي تضاف إلى سجل إنجازاته من الجوائز والتكريمات العديدة.



«الأنباء» تهنئ الفنان القدير عبدالعزيز المسلم لحصوله على هذه الجائزة متمنية له المزيد من التألق والنجاح.. مبروك بوعبدالله.