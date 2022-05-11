مفرح الشمري



منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وهي مؤسسة دولية تعمل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومقرها البحرين، الشاعر والناشر الإماراتي خالد الظنحاني لقب «خبير ثقافي مجتمعي»، وهو أول مثقف إماراتي يحصل على هذا اللقب المهني في هذين المجالين، وذلك تقديرا لإسهاماته وإنجازاته الثقافية والمجتمعية المؤثرة والطموحة على مدى أكثر من 25 عاما قضاها في ميادين العمل الثقافي والتطوعي وخدمة المجتمع.



وأعرب الظنحاني عن سعادته بالحصول على الشهادة الدولية وبطاقة العضوية كخبير معتمد في منصة خبراء المسؤولية المجتمعية في الدول العربية المنضمة للشبكة، والتي تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات، وقال «بطموح زايد ورؤية قيادتنا الحكيمة نواصل مسيرة الريادة وتحقيق الإنجازات لوطننا العزيز في المجالات كافة، لتظل الإمارات في مقدمة دول العالم».



وقد اختارت «الشبكة الإقليمية» الظنحاني ضمن قائمة أبرز 100 شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020، كما حصل على لقب «أفضل شخصية إبداعية مؤثرة» لعام 2019 ضمن قائمة المئة الأكثر تأثيرا على مستوى الوطن العربي والعالم التي تصدرها مجموعة من المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وحصد في العام نفسه جائزة «أفضل شخصية إنسانية عالمية» من مؤسسة مولاي الشريف للتراث والثقافة في المملكة المغربية، وهو يترأس حاليا مؤسسة الرخ للنشر والتوزيع بدولة الإمارات.