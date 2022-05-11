عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا يقضي بمشاركة الموجه الفني في تقييم رئيس قسم المادة الدراسية.



وأكد اليعقوب في قراره الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه على إشراك الموجه الفني بتقييم الكفاءة الخاص برئيس قسم المادة الدراسية ومشرف رياض الأطفال وفق عوامل التقييم الفنية في الجداول المعدة لذلك، على ان تختص إدارة الموارد البشرية بإدراج هذه العوامل ضمن عوامل تقييم الكفاءة في البرامج المتكاملة وفقا للإضافة والتعديل الوارد في الجدول.



وجاء في القرار: يختص الموجهون الفنيون للمجالات الدراسية بالمشاركة في تقييم الكفاءة لرؤساء الأقسام العلمية، مشرف فني رياض أطفال، بما يتناسب مع طبيعة العمل الفني وبحسب ما ورد في تقرير الكفاءة من عوامل فنية تتعلق برأي التوجيه الفني، ويتم تدوين رأي الموجه الفني بشأن العوامل الفنية لتقييم رئيس القسم، مشرف رياض أطفال في نموذج ورقي يوقع عليه مدير المدرسة ويحتفظ الموجه الفني بنسخة منه، ويقوم مدير المدرسة بإدخال درجة العوامل الفنية في النظم المتكاملة وفقا لرأي الموجه الفني المختص وتتم مراجعة النتيجة النهائية مع النموذج الورقي، ثم تعتمد من الرئيس المباشر والذي يليه، ويسري هذا القرار من تاريخه، ويلغي ما يعارضه من قرارات سابقة وعلى جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.