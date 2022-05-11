أعلن مدير ادارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود عن فتح باب التقديم لإعلان خطة البعثات للعام الدراسي 2021/2022 لشغل وظيفة معيد بعثة وذلك للإيفاد في بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير او الماجستير والدكتوراه وفقا لدرجة الإيفاد الواردة بالإعلان، وذلك اعتبارا من الأربعاء 11 الجاري ولغاية يوم الخميس الموافق 11/8/2022 عبر الموقع الرسمي للهيئة www.Paaet.edu.kw.



وأوضح القعود أن الإعلان يتضمن العديد من التخصصات في كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التكنولوجية وكلية الدراسات التجارية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض.