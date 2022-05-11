آلاء خليفة



تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.أحمد اللافي وبحضور عضو مجلس الأمة د.حمد المطر والقائم بأعمال رئيس قسم العلوم البيئية د.محمد الشواف، أقام قسم الإدارة البيئية من خلال لجنة الأنشطة وبتنظيم مقرر اللجنة د.سعاد العدواني فعالية بيئية تحت عنوان «معرض يوم البيئة» تحت شعار «المعرفة قوة».



وأعرب عضو مجلس الأمة د.حمد المطر عن سعادته بمشاركة الجامعة في معرض يوم البيئة، متقدما بالشكر لكلية العلوم الحياتية على تنظيم هذه الفعالية وعلى رأسها القائم بأعمال عميد الكلية د.أحمد اللافي.



وأشار إلى أن تفاعل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص واضح ومميز، ويجب أن يكون الاهتمام بالشأن البيئي عنوانا للكليات ذات الصلة، مبينا أن هذا النشاط ما كان من الكلية المعنية إلا ليعكس اهتمام كلية العلوم الحياتية بالبيئة الكويتية ونشر الثقافة البيئية، ومن جهتنا في مجلس الأمة فإن هذا الاهتمام يعزز دورنا في التشريع والمراقبة، فالكويت تعاني من أنواع تلوث مختلفة ودورنا جميعا المحافظة على البيئة وتحسين نوعيتها بالصورة التي يستحقها المواطن.



من جهته، رحب القائم بأعمال رئيس قسم العلوم البيئية د.محمد الشواف بجميع المشاركين في الفعالية المنظمة من قبل قسم إدارة التقنية البيئية في كلية العلوم الحياتية والتي أقيمت برعاية بنك الكويت الدولي، مشيرا إلى أن الهدف منها أولا نشر الوعي البيئي في المجتمع الكويتي وتسليط الضوء على القضايا البيئية داخل الكويت والمنطقة، وأيضا تبادل الخبرات بين الناشطين في المجال البيئي والمشاركين والباحثين الأكاديميين في القسم.



من جهتها، ذكرت د.سعاد العدواني منظمة الفعالية ومقررة لجنة الأنشطة في قسم الإدارة التقنية البيئية أن هذا اليوم هو فرصة لتحديد المهام، وتجديد رغبتنا في التغلب على التحديات البيئية التي تواجه الكويت اليوم.

هذا اليوم هو فرصة لنشر الوعي البيئي ونشاطات الحفاظ على البيئة بين المؤسسات الأكاديمية متمثلة بجامعة الكويت وطلبتها وطالباتها، وبين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز المسؤولية تجاه القضايا البيئية المختلفة.