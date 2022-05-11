آلاء خليفة

أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش أنه في إطار حرص جامعة الكويت على نشر الوعي الطلابي لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والتعريف بكل ما يتعلق بالدراسة في الجامعة، تأتي مشاركة الجامعة في معرض «دراستي» الذي سيقام في مجمع الأفنيوز، وذلك على مدار ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت من 12 إلى 14 الجاري وذلك لتعزيز مساهمتها الفعالة في تطور المجتمع، وتأكيد حضورها المتميز بين الجامعات.



وذكر د.العياش أن جامعة الكويت تعد أول جامعة حكومية في الكويت، وهي واحدة من المؤسسات التي تسعى لتقديم تعليم متميز يسهم في تغذية مؤسسات الدولة بأفضل المخرجات التعليمية وتأهيلها لتحقيق أهداف المجتمع وتلبية احتياجاته، وسيمثل جامعة الكويت في مشاركتها بالمعرض عدد من الإدارات الجامعية المعنية وهي: عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة، وقطاع مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس، وكلية الدراسات العليا، وإدارة العلاقات العامة والإعلام.



وأوضح أنه سيتم أثناء المعرض تزويد طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بالمعلومات الضرورية حول متطلبات القبول في الجامعة من حيث المعدلات المطلوبة واجتياز اختبارات القدرات الأكاديمية والشروط المتعلقة بالكليات المختلفة، وآلية التسجيل في الجامعة، وحول طبيعة التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعة والتي يحتاجها سوق العمل، إذ إن جامعة الكويت تتيح للطالب خيارات متعددة حول التخصصات العلمية والأدبية المختلفة، كما سيتم توضيح النظام الدراسي في كليات الجامعة المختلفة، وستكون الإدارات المعنية متواجدة طوال أيام المعرض للرد على استفسارات الطلبة والطالبات، وإفادتهم بكل ما يحتاجونه من معلومات.