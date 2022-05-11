قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه مازال يأمل في إبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكنه حذر من أن المحادثات متعثرة وقد تضيع الفرصة.



وأضاف غروسي متحدثا إلى لجان في البرلمان الأوروبي عبر الإنترنت امس «بالطبع ما زلنا نأمل في التوصل لاتفاق ما في غضون إطار زمني معقول لكن علينا أن ندرك حقيقة أن الفرصة السانحة قد تضيع في أي وقت».



وقال إنه حذر إيران أيضا من أنها لا تتحلى بالشفافية الكافية بشأن أنشطتها النووية.



وتابع «في الأشهر القليلة الماضية استطعنا تحديد آثار اليورانيوم المخصب في أماكن لم تعلن إيران مطلقا أنها أماكن يجري فيها أي نشاط».



على صعيد آخر، استبعدت السلطة القضائية في ايران حصول أي تبادل للسجناء بين طهران وستوكهولم، تحديدا لشخصين هما: أستاذ جامعي ايراني ـ سويدي حكم عليه بالإعدام في ايران بتهمة التجسس ومسؤول سجن إيراني سابق حوكم في ستوكهولم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.