قالت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة أن عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بداية موسم العمرة هذا العام بلغ 1.542.960 مليون معتمر، غادر منهم 1.300.380 معتمرا وتبقى 242.580 معتمرا بالمدينة المنورة حتى أمس الاول.



وأظهرت إحصائية صادرة عن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة أن أعداد المعتمرين الأكثر قدوما للمدينة المنورة من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة هذا العام، حيث جاء المعتمرون العراقيون الأعلى عددا بواقع 313.815 معتمرا، يليهم المعتمرون من الجنسية الباكستانية بإجمالي 201.003 معتمرين، ثم الجنسية الإندونيسية بواقع 171.898 معتمرا، وبلغ إجمالي المعتمرين المصريين 95.907 معتمرين زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه.



كما بلغ إجمالي عدد التصاريح الصادرة إلكترونيا لأداء الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 262.781 تصريحا منها 116.045 تصريحا للنساء للصلاة في الروضة الشريفة، في حين بلغ إجمالي عدد التصاريح المصدرة لأداء الصلاة في الروضة الشريفة منذ بداية موسم العمرة 2.785.720 تصريحا عبر تطبيق «اعتمرنا».



وبينت إحصائية وزارة الحج والعمرة أن إجمالي التصاريح الصادرة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 6.694.998 تصريحا للمعتمرين والزائرين من مختلف الجنسيات عبر تطبيق «اعتمرنا» وفق إحصائية لوزارة الحج والعمرة.



وأظهرت الإحصائية أن فرق المتابعة والرقابة نفذت 900 زيارة ميدانية لرصد مستوى الخدمات التي تقدمها شركات العمرة خلال شهر رمضان، كما شارك 950 ألف زائر في استبانة لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان هذا العام، كما قدمت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن خدمات الرد الآلي على استفسارات الزائرين عبر الاتصالات المجانية، والبريد الإلكتروني، ومنصة «تويتر» وخدمات الإرشاد والتوجيه ضمن منظومة الخدمات التي هيأتها الوزارة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان هذا العام.