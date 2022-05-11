القاهرة ـ ناهد إمام



قال رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري د.جمال ياقوت «إن قانون الشهر العقاري الجديد وضع حدا زمنيا لإنهاء إجراءات تسجيل الوحدات ونقل الملكية خلال 37 يوما فقط من تاريخ توثيق الأوراق».

وأضاف ياقوت، خلال اتصال امس، أنه عند وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون تم النظر لأربعة محاور، منها مدة استخراج الورق بداية من التقديم مرورا بالمراحل الأخرى، حيث وجد أن الورق يستغرق 46 يوما، وبعد النظر لدورة العمل المميكنة تم تخفيض المدة إلى 37 يوما فقط.



وأكد أن هذا القانون من أساسيات الشهر العقاري، حيث إنه منذ عام 1946 لم يحدث به أي تعديلات سوى تعديل قانون واحد فيه.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في 9 مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ويهدف القانون إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.