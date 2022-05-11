القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري امس، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، مطالبات من النواب للقائم بأعمال وزير الصحة بمراجعة رواتب الأطباء والأطقم الطبية وزيادة بدل العدوى وذلك خلال الجلسة المخصصة للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس د.خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة بطلبات إحاطة.



وقال النائب سامي كمال «لدينا طلبات بسيطة محتاجين تشكيل لجنة لزيادة مرتبات الأطباء والأطقم الطبية، ونوصي بزيادة بدل العدوى ودعم الأبطال المصريين الذين تصدوا لفيروس كورونا».



فيما قال النائب رياض عبد الستار، القيادة السياسية تدعم المنظومة الصحية وننتظر مبادرة للمواطن صحتك تهمنا، مضيفا: «مستشفيات التكامل من المسؤول عن إهدار المال العام بداخلها في مركز ملوي، حيث توجد 4 مستشفيات أطالب بضمها إلى المجالس الطبية».



فيما قدمت النائبة ولاء التمامي بخالص العزاء لأهالي الشهداء، مؤكدة أن المنظومة الصحية بمحافظة دمياط غير جيدة، مشيرة إلى انه صدر قرار لإنشاء مستشفى دمياط العام إلا أنها لم تنفذ إلى الآن، حيث تم إجراء أعمال بسيطة لصلاحية التربة وتم توقفها تماما، قائلا «ان كل حاجة جاهزة لإنشاء المستشفى، الآن التأجيل غير مبرر».



وطالبت النائبة ولاء التمامي خلال عرض طلب إحاطة بشأن نقص المستشفيات بضرورة الانتهاء من مستشفى الصحة النفسية بدمياط الجديدة والذي بدأ العمل به منذ أكثر من 25 عاما على مساحة 17.250م.



وأضافت عضو مجلس النواب إنه تم إنشاء مستشفى الصحة النفسية بدمياط الجديدة منذ أكثر من 25 عاما لعلاج الإدمان بالإضافة إلي العيادات الخارجية والاستقبال والمعامل، مشيرا إلى أنها تخدم محافظات شرق الدلتا، مطالبة وزير الصحة بسرعة الانتهاء من تشغيل مستشفى الصحة النفسية.



فيما قال النائب محمد بدراوي: بخصوص طلب الإحاطة الذي تقدمت به هو معرفة الأسباب لتأخير في الانتهاء من المستشفيات مركز السنطة الذي يقدم خدمة لما يقرب من مليون مواطن.



وأشار إلى أن الوحدات الصحية بلا أثر حقيقي للمواطنين بسبب عجز الأطباء.