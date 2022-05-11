القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف لقرار إسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة.



وأوضح المركز - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإسناد إدارة مسجد الحسين لأي جهة خاصة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن إدارة جميع الشؤون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل.



وأشارت إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بها كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد - كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط - دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريا للدقة.



وفي سياق متصل، تمت إعادة فتح المساجد أمام المصلين، مع عودة دروس العلم، وذلك على مدار اليوم، حيث سيتم فتح المساجد في التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء ثم غلقها وإعادة فتحها لصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائما قبل الغلق، إلى جانب فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، وسيتم السماح بزيارة الأضرحة والمقامات في المساجد وفقا لضوابط محددة، مع ضرورة استمرار المصلين ورواد المساجد في الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة.