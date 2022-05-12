وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد نص على ما يلي:



وردت في الآونة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة أثناء فترة الإغلاقات بسبب انتشار جائحة كورونا الصادر في 24 فبراير 2020 حول عدم شمولهم في قرار المكافأة المالية (الصفوف الأمامية) عن تلك الفترة، ووجود تمايز في منح هذه المكافأة وحرمان مجموعة من مستحقيها من دون مسوغ قانوني.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما القرارات التي يتم الاستناد اليها لتحديد آلية توزيع المكافأة المالية للعاملين في القطاع الحكومي عن فترة انتشار جائحة كورونا؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



2 ـ هل شكلت لجنة تظلمات في كل من وزارتكم والجهات التابعة لكم لتلقي شكاوى العاملين بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيلها، والمدة الزمنية للرد على التظلمات، وآلية التعامل مع التظلمات المقبولة.



3 ـ هل طلب ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع تشكيل هذا النوع من اللجان لتفويت فرصة التمايز في تنفيذ القرار بين العاملين؟



4 ـ هل حصلتم على رأي الإدارة القانونية أو إدارة الفتوى والتشريع في البت حول استحقاق فئة من العاملين على هذه المكافأة من عدمه؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.



..وما الرأي الفني الخاص بالأمن والسلامة للجسور الجديدة ذات الحارة الواحدة من دون حارة أمان؟



وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الرأي الفني الخاص بالأمن والسلامة للجسور الجديدة ذات الحارة الواحدة من دون وجود حارة أمان على جانب الطريق.



2- هل أخذ بعين الاعتبار جوانب الأمن والسلامة وحالات الطوارئ عند توقيع عقود إنشاء تلك الجسور؟ وهل نصت العقود عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة إزاء مخالفة تنفيذ ما اتفق عليه بالعقود.



3- هل تتسع الجسور الجديدة ذات الحارة الواحدة لمرور السيارات في حال تعطلت إحدى السيارات أو في حال وجود حادث رغم عدم وجود حارة أمان؟



4- هل توجد جسور جديدة من ضمن عقود الطرق الجديدة ذات حارة واحدة من دون حارة أمان؟ يرجى ذكرها - إن وجدت.



5- قيمة الجسر ذو الحارة الواحدة من دون وجود حارة أمان والتكلفة التقديرية للجسر ذات الحارة الواحدة، بالإضافة إلى حارة أمان تتسع لمرور المركبات فيها.



..وما أسباب التأخر في صرف المستحقات المالية للشركات التي قامت بإنجاز العقود دون تأخير؟



وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين، وطالب في سؤاله بتزويده وإفادته بالآتي:



1- كشف تفصيلي موضحا به أسماء الشركات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لم يتم دفعها مقابل خدمات قدمتها لوزارتكم أو الجهات التابعة لكم على أن يبين فيه قيمة المستحقات وتاريخ الاستحقاق ونوع الخدمة أو السلعة محل العقد (عقود نظافة أو إنشائية أو توريد إلخ).



2- كشف تفصيلي موضحا به أسماء الشركات التي تسلمت مستحقاتها المالية فور الانتهاء من إنجاز المتفق عليه وفق العقود، على أن يبين فيه قيمة المستحقات وتاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع المستحقات كافة ونوع الخدمة أو السلعة محل العقد (عقود نظافة أو إنشائية أو توريد إلخ).



3- أسباب التأخر في صرف المستحقات المالية للشركات التي قامت بإنجاز المتفق عليه وفق العقود من دون تأخير؟



4- عدد القضايا المرفوعة ضد وزارتكم أو الجهات التابعة لكم بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.