هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود المتفق عليها في الوقت المحدد لها؟



وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية وزارتكم والجهات التابعة لكم منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات.



2 ـ عدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟



3 ـ هل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين ـ إن وجدت.



4 ـ هل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟