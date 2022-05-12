لم يكن فقدان البصر في سن مبكرة عائقا أمام المواطن السعودي محمد بن سعد. فهو الآن يحيا حياة ناجحة في الخامسة والثلاثين من عمره، مستخدما عصاه بيضاء اللون وتطبيقا على الهاتف المحمول.



باستخدام تطبيق «بي ماي أيز»، أو كن عيناي، يتنقل سعد في أروقة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض حيث يعمل حاليا كمهندس صوت.



وعرف نفسه قائلا «أنا محمد بن سعد، ناشط اجتماعي في حقوق المكفوفين وأنا أيضا فاقد للبصر، أعمل في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على وجه تخرج من الجامعة في تخصص اللغة الإنجليزية، دائما أحب أوصل رسائل للناس أن فقد البصر لا يعني النهاية خصوصا في ظل التقنيات الحديثة».