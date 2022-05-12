صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الخبيرة الاقتصادية ليزا كوك حاكمة في الاحتياطي الفيدرالي لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب، رغم معارضة الجمهوريين.



وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مؤيدا مقابل 50 معارضا، للمرشحة التي اختارها الرئيس جو بايدن. وسمح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس ببلوغ الغالبية.



واصطدم تعيينها بمعارضة شديدة. ولم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ في أبريل من تنظيم تصويت نهائي للمصادقة، إذ إن الجمهوريين عارضوا تعيينها.



واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليزا كوك بأنها «روجت لنظريات مؤامرة» بشأن العنصرية والشرطة.



وليزا كوك كانت من بين المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وكذلك في الفريق الانتقالي لبايدن.