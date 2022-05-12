في واقعة فريدة من نوعها، تمكن راكب ليست لديه خبرة في الطيران من الهبوط بنجاح بطائرة صغيرة في فلوريدا أول من أمس، بعد أن عانى قائدها من حالة طبية طارئة، وذلك بمساعدة مراقب الحركة الجوية روبرت مورغان، الذي أرشده خلال عملية الهبوط، حيث حدث هذا الإنجاز في مطار بالم بيتش الدولي.



وفي التفاصيل، فقد تواصل الراكب مع مراقبي الحركة الجوية روبرت مورغان، قائلا إنه يعاني من وضع خطير، مضيفا: «طائرتي أصبحت في وضع صعب وليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة».



ورد المراقبون بالقول: «حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط اتباع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب، ونحن سنحاول تحديد موقعك».



وساعد المراقبون الطائرة على الهبوط بسلام على بعد 25 ميلا شمال بالم بيتش في بوكا راتون.



وقال مورغان الذي قضى 20 عاما في العمل بالتحكم في البرج وتولى زمام الأمور وتمكن من تحقيق هبوط آمن مع الراكب: «استخدمت صورة قمرة القيادة لفهم التفاصيل التي كانت تحيط بالراكب، ولقد شعرت بالارتياح حقا لمساعدة شخص ما، وأخبرني بأنه سيعود إلى المنزل لرؤية زوجته الحامل».



وعلق خبير الطيران جون نانس على الحادثة قائلا: «هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن إحدى طائرات سيسنا التي هبطت من قبل شخص ليس لديه خبرة في الطيران».