أعلن مهرجان أفلام السعودية اختيار 69 فيلما للمشاركة في مسابقات وبرامج دورته الثامنة التي تقام في الفترة من الثاني إلى التاسع من يونيو حزيران.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن مسابقة الفيلم الطويل ستضم ثمانية أفلام هي (قبل أن ننسى) و(جنون) و(كيان) و(حياة امرأة) و(زبانية الوقت الضائع) و(خلني ساكت) و(قرقيعان) و(قوارير).

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلما من بينها (نور شمس) و(أشياء ما قلتها) و(أبو بشير) و(الحذاء الذي يصغر كل ليلة) و(مسكون) و(عروس البحر) و(حلم صغير) و(زوال) و(وسط المسافة).

تتنافس هذه الأفلام على جائزة (النخلة الذهبية) فيما استحدث المهرجان فئات جديدة من الجوائز منها جائزة غازي القصيبي لأفضل نص عن رواية سعودية إضافة إلى جائزة عبد الله المحيسن للفيلم الأول.

ويعرض المهرجان 33 فيلما ضمن برامجه الموازية كما ينظم ورشا تدريبية متخصصة ومجموعة من الندوات والمحاضرات.

تنظم المهرجان جمعية السينما، التي تأسست العام الماضي، وذلك بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بدعم من هيئة الأفلام.

ويكرم المهرجان هذا العام اسم السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف (1895-2000) واسم المخرج والمنتج الكويتي خالد الصديق (1945-2021).