محمد الدشيش



أكد مرشح الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي عبدالله عويد العنزي أن خوضه الانتخابات يأتي وفق رؤية ومنهجية تنطلق من روح التعاون ضمن فريق متخصص يعمل معه في أكثر من مجال. وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء»: إذا حالفني النجاح فستترجم تلك الرؤية عمليا مع أعضاء المجلس البلدي وسنستكمل ما قاموا به في المجلس السابق.



وأضاف: من الأولويات لدي إيجاد الحلول لمشكلة القضية الإسكانية والتي اصبح يعاني منها كل رب أسرة، ولذلك سنعمل على تحرير المزيد من الأراضي الإسكانية وإزالة كل العقبات عنها تمهيدا لتسليمها لـ «الرعاية السكنية» ليتم توزيعها علي المواطنين، مشيرا إلى انه سيتابع المشاريع الإسكانية التي تم إقرارها ولديه ملاحظات عليها ومنها مشروع جنوب القيروان وجنوب سعد العبدالله ومشروع المطلاع. ولفت الى وجود مشكلات في عقود النظافة، مشيرا الى انها تحتاج إلى وعي السكان وأيضا الشركات المنفذة للعقود والتي يجب أن تكون عمالتها والأجهزة الخاصة بها تواكب آخر التطورات، وأيضا مشكلة الازدحام المروري التي تحتاج إلى تضافر الجهود من كل الأجهزة والوزارات المعنية وأهمها وزارة الأشغال وهيئة الطرق ووزارة الداخلية.



وأضاف: سنعمل على تقديم اقتراحات في عدة جوانب منها إنشاء مزيد من المدن العمالية خارج المناطق السكانية التي نلاحظ أن العمالة بدت بالدخول عليها تدريجيا، وهذا مؤشر غير جيد، وذلك لعدة أسباب تظهر بين فترة وأخرى والكل يعرفها، مؤكدا أن الدائرة الثامنة خاصة تفتقر الى الأماكن الترفيهية، ولذلك نحرص على الإسراع لإنجاز هذه المشاريع سواء على مستوى الدائرة أو بقية المناطق في جميع المحافظات. وتطرق إلى مشروع المخطط الهيكلي الرابع وتأكيده على عرضه على أعضاء المجلس البلدي قبل إقراره لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات، لافتا إلى أن الطموح كبير ويجب أن يكون شعار المجلس القادم التفاؤل من أجل الإنجاز ودفع عجلة التنمية وفق رؤية كويت 2035.