بداح العنزي



يختتم المجلس البلدي اعماله رسميا بعقد الجلسة الاخيرة يوم الاثنين المقبل، حيث يتضمن جدول الأعمال العديد من المواضيع الحيوية ابرزها طلب وزارة الخارجية تخصيص موقع بمساحة 3000م2 بالمنطقة الديبلوماسية غرب مشرف لصالح منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).



كما يتضمن جدول الاعمال التالي:



طلب اعادة تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين (العدان قطعة 5) بمحافظة مبارك الكبير للهيئة العامة للبيئة.



طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 2 بمنطقة العقيلة.



تطوير مواقع دور السينما التابعة لشركة السينما الكويتية الوطنية وشركة التمدين لمراكز التسوق تعميم النسبة التجارية.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع مقترح محطة تحويل كهرباء رئيسية جهد 11.132 ك ف بمساحة 3500م2 ضمن منطقة العارضية تخزين قطعة 2.



طلب الإدارة العامة للطيران المدني اضافة انشطة تجارية على المكاتب الادارية وخدمة FLY&PARK المختصة بإنهاء اجراءات السفر للمسافرين بمطار الكويت الدولي.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة كبد القطعة رقم 8 بجوار سوق الاغنام.



طلب شركة التمدين لمراكز التسوق السماح بوضع مقاعد (كراسي وطاولات) بنهاية جسر المشاة الذي يربط مجمع 360 ومجمع التنس الدولي من الجهتين بمنطقة الزهراء.



طلب وزارة المالية اضافة بعض الانشطة الى مشاريع مواقف السيارات متعددة الادوار.



طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مصلى بمنطقة مشرف قطعة 5.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية زحزحة وتوسعة مسجد بالقطعة 5 منطقة العقيلة.



الشكوى المقدمة من اهالي منطقة الخالدية قطعة 2 شارع 27 بشأن تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به.



تحويل طريق فرعي الى شارع خدمة بمنطقة الروضة قطعة رقم 3 متفرع من شارع 39 جهة طريق المغرب السريع.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والأعضاء حمد المدلج، عبدالعزيز المعجل، م.عبدالسلام الرندي، عبدالوهاب بورسلي، د.علي بن ساير، عبدالله الرومي، محمد الرقيب، حمدي العازمي، د.م.حسن كمال، فهيد المويرزي، احمد هديان، بشأن نقل مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منطقة العديلية الى منطقة اخرى غير سكنية.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة اطفال بالقطعة رقم 2 في ضاحية عبدالله السالم الى حديقة عامة لخدمة اهالي المنطقة.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تحديد استعمال قطعة الارض المخصصة لإقامة مشروع خدمي وقفي لمستشفى بيت عبدالله، والمطل على شارع جمال عبدالناصر بجوار مشروع واجهة الصليبخات البحرية.



كتاب جمعية الروضة وحولي التعاونية بشأن توسعة مساحة فرع التموين والجملة بمنطقة الروضة من مساحة 450م2 الى 1000م2 وذلك خدمة لمساهميها وأهالي المنطقة.



تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية.



طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع ارضي وخمسة طوابق.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع احواض مكشوفة لتجميسع مياه الامطار وقنوات مائية مكشوفة وعبارات مائية تحت سطح الارض وسواتر ترابية ومسارات صرف مياه امطار في منطقة المطلاع.



طلب بلدية الكويت توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات على طريق العبدلي بجانب محطة الوقود.



طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص محطة خاصة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي بمنطقة امغرة الصناعية قطعة 5 حكومي بخصوص طلب لجنة محافظة الجهراء مخططات واضحة لموقع المحطة.



طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الابل بمنطقة الشقايا طريق السالمي.



طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية قطعة 1.



الاتفاقية الاستشارية رقم أهـ/ط/218 الخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والاشراف على تحسين اداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب موافقة المجلس البلدي وتثبيت حرم الطريق.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والعضو مشعل الحمضان بشأن تقديم خدمات الصرافة من خلال السيارات المتنقلة.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن اضافة انشطة ترفيهية (منتزه ترفيهي - ملاهي - ألعاب تسلية للكبار) لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية.



طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اضافة ما مساحته 100م2 الى موقع الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمدينة الكويت بمنطقة الشرق بالقطعة رقم 6.



كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن تسليم المساحة المتبقية لموقع المدينة الصناعية غرب البلاد والبالغ مساحتها 50 م2.



طلب الموافقة على اضافة وشراء مساحة لقطعة ارض ملاصقة للقسيمة رقم 29 بالقطعة 54 بمنطقة المنقف.