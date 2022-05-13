قال مرشح الدائرة السادسة في انتخابات المجلس البلدي اسحاق أحمد الكندري انه تقدم للترشح انطلاقا من المسؤولية تجاه بلدنا الحبيب، أملا في وجود مجلس يتناسب مع رؤية وخطط الكويت الجديدة وتحقيق طموحات المواطنين وبمنظور مستقبل بيئي تنموي مستدام.



واضاف الكندري في تصريح له: اتمنى أن يعي الناخب أهمية المجلس البلدي والدور الاجتماعي والاقتصادي والعمراني والصحي والبيئي المنوط به وعدم العزوف عن الانتخابات والمشاركة الوطنية الفعالة لاختيار المرشح القوي الأمين وذي الكفاءة والاختصاص.



وتابع: المجلس البلدي كان أول نواة للعمل الديموقراطي وأحد أركان التنمية وبوابة المشاريع التنموية بالبلاد، ولاشك ان هناك الكثير من العوائق والمشاكل التي يعاني منها المواطن في الخدمات المتعلقة بشؤون البلدية بشكل عام وأولويات متعددة سأعمل عليها لخدمة الوطن وأبناء الدائرة السادسة ومعالجة القصور فيها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والترفيهية والرياضية في حال وصولي الى المجلس البلدي ومن أهمها: مراجعة المخطط الهيكلي العام لوضع توصيات فنية وفقا لرؤية كويت 2035 خاصة المتعلقة بعنصر الرأس المالي البشري الابداعي والاقتصاد المتنوع المستدام والبيئة التنموية المستدامة والعمل على تعديل مسار مشاريع الخطة المعتمدة مع المخطط الهيكلي العام للدولة، تخصيص الاراضي لتنفيذ المشاريع الحيوية والاسكانية للدولة وباستخدام استراتيجية المدن الذكية المستدامة وبالأخص أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة والطاقات المتجددة النظيفة للمحافظة على البيئة والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية والانتظار الطويل لمستحقي الرعاية السكنية، وتقديم مقترح بإنشاء مركز وطني لادارة النفايات واعادة تدويرها بشكل تنموي مستدام لحل مشكلة تكدس النفايات والحد من تلوثها في البلاد وتماشيا مع اهداف التنمية المستدامة والاستفادة الكاملة من مختلف أنواعها وتحقيق عائد مالي بديل للدولة وتوفير فرص وظيفية متعددة لأبناء الوطن.