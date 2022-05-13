الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأت رحلة النسخة الأصلية من كأس العالم تجول 54 دولة حول العالم من بينها 32 دولة تمتلك منتخبات ستشارك في مونديال قطر 2022، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، إذ حظيت الدوحة بفرصة ترويج لكأس العالم على مدار 6 أيام زارت خلالها 15 موقعا مختلفا لأبرز المعالم والأماكن السياحية في قطر، بمشاركة عشرات الآلاف من الجماهير.



واستقبلت أمس دبي النسخة الأصلية في بداية جولتها العالمية الترويجية، إذ تواجد الكأس في «أرينا» دبي بحضور نخبة من نجوم الكرة الإماراتية السابقين والحاليين ومسؤولي الاتحاد الإماراتي على أن تصل الكأس اليوم إلى العاصمة العمانية (مسقط) ومنها إلى المنامة غدا السبت، فيما ستكون الكويت المحطة الرابعة من جولات الكأس العالمية الاثنين المقبل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إذ ستكون الفرصة متاحة أمام الجماهير الكويتية للتصوير مع الكأس في المنطقة المخصصة لذلك من الاتحاد الدولي لكرة القدم.