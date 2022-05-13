المنامة - ناصر محمد



بدأ منتخب البحرين استعداداته التحضيرية لخوض تصفيات كأس آسيا التي ستحتضنها كوالالمبور في الفترة من 8 ولغاية 14 يونيو المقبل بمشاركة منتخبات ماليزيا، تركمانستان وبنغلاديش، إذ شهد التدريب الأول حضور جميع اللاعبين بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا وطاقمه الفني، كما شهد التدريب الأول استدعاء لاعبي المنتخب الأولمبي عمر صابر وعمار جعفر في خطوة يسعى من خلالها سوزا لمعايشة اللاعبين الشباب والصاعدين من أجواء المعسكرات الخاصة بالمنتخبات، وهي خطوة مستقبلية تقوم على بث الروح والحماس لدى اللاعبين وأيضا زيادة الاحتكاك والخبرات لديهم ولتطوير القدرات الفردية والفنية.



ويواصل «الأحمر» تدريباته وتحضيراته المحلية بصورة مكثفة خصوصا مع البرنامج التدريبي الذي وضعه سوزا وعبر التدريبات الصباحية والمسائية التي يخوضها اللاعبون، على أن تكون الجاهزية القصوى لرجال «الأحمر» في معسكر تايلند قبل الدخول في التصفيات القارية.



من جانب آخر، من المتوقع أن ينضم اللاعب عبدالله يوسف المحترف في صفوف ليبريتش التشيكي للمنتخب في المعسكر بتايلند وتحديدا في بداياته بعد فراغه من ارتباطاته مع ناديه، في حين سيخوض منتخب البحرين مباراته الأولى مع تايلند يوم 24 يونيو قبل أن يختم المعسكر في نهاية الشهر 31 يونيو على أن يشد الرحال نحو كوالالمبور مباشرة.



وقرر الجهاز الفني للأحمر البحريني أن يكون اليوم الأخير في المعسكر لتحديد القائمة النهائية التي سيخوض بها التصفيات وهو ما يعني إمكانية انضمام بعض الوجوه الجديدة سواء من ناديي الرفاع الشرقي أو الرفاع وحتى المحترف في صفوف العروبة الإماراتي علي مدن، وهو الأمر المرجح بحسب الجاهزية الفنية للاعبين.