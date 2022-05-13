الرياض - خالد المصيبيح



على مدى 4 أيام اعتبارا من امس الخميس إلى الأحد المقبل وبمعدل مباراتين يوميا، تدخل معظم فرق الدوري السعودي مرحلة مهمة وربما حاسمة لكثير منها خاصة لفرق ما زالت تبحث عن طوق النجاة من شبح الهبوط التي تشمل 8 فرق في وقت أنهت فيه فرق النصر والشباب وضمك فقط مهمتها وتبقى عليها فقط تحديد ترتيب مراكزها بين الثالث والخامس، يضاف لها الحزم الذي يحتاج إلى معجزة من أجل البقاء.



وستكون الأضواء مسلطة على مواجهة الأحد التي سيجمع الهلال بالاتحاد في جدة وهو اللقاء الذي ربما يحسم اللقب في حال فوز الاتحاد أو يمدده الهلال إلى الجولة الأخيرة خاصة بعد فوز الهلال الأخير في لقائه المؤجل مع الاتفاق وتقليص الفارق مع الاتحاد المتصدر الى 6 نقاط هي ما سيؤجج لقاء الأحد الحاسم.



إلا أن هناك لقاءات اخرى تمثل منعطفا مهماً لبعض الفرق في تحديد مصيرها في ظل صراع النقاط، إذ يستضيف الفيحاء اليوم سادس الترتيب والمتأهل لنهائي كأس الملك ضمك البعيد عن الحسابات، فيما يلتقي الرائد السابع بالنصر الثالث وما زال الرائد يبحث عن تأمين، وغدا السبت لن يكون أمام الفتح إلا كسب مواجهته مع ضيفه الطائي إذا أراد ضمان مقعده مع الكبار، بينما يبحث الطائي عن الابتعاد وان كانت مهمته صعبة كما يلتقى الأهلي مع أبها وكلاهما قد دخل في معمعة التهديد بالهبوط.