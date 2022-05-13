القاهرة - سامي عبدالفتاح



يبدو الأهلي حامل اللقب في آخر موسمين والوداد البيضاوي المغربي الأقرب إلى بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا، اذ يأملان تفادي ريمونتادا أمام وفق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي على التوالي.

وكان الأهلي تغلب على «وفاق» برباعية نظيفة ذهابا في القاهرة، في حين عاد الوداد بفوز مهم من أرض بترو أتلتيكو بفوز ثمين 3-1 في لواندا.



ويعي الأهلي الساعي لأن يصبح أول فريق يتوج باللقب في 3 نسخ متتالية وتعزيز الرقم القياسي بعدد الألقاب الحالي بـ10 أن مواجهة ملعب «5 جويلية» بالعاصمة الجزائرية غدا السبت لن تكون سهلة، لاسيما أن المضيف سيدعمه الألوف من جماهيره.



وعن إمكانية تحقيق ريمونتادا، قال رئيس النادي الجزائري عبدالحكيم سرار: «الأهلي الأكثر تتويجا في القارة.. ولن أخفيكم سرا بأن الريمونتادا والتأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا على حساب الأهلي شبه مستحيلة».



إلى ذلك، تسابق إدارة الأهلي الزمن لتحقيق العدالة قبل الوصول إلى النهائي المترقب بعد أن حدد «الكاف» المغرب مكانا لاستضافة النهائي في 30 الجاري للمرة الثانية على التوالي، وهو الأمر الذي لم يتقبله النادي، مبديا اعتراضا شديدا، ومطالبا اللعب في ملعب محايد، مع التقدم بطلب للاتحاد المصري لتصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي، كما ينوي في حالة استمرار الأزمة، التقدم بشكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية «الكاس» خلال الأيام المقبلة.