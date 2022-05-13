القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة الشابة أميرة أديب ما ردده البعض عن دخولها مجال التمثيل مجاملة لعائلتها، فهي من عائلة فنية كبيرة، والدها هو المخرج عادل أديب، ووالدتها الفنانة منال سلامة، وجدها من جهة الأب هو الكاتب الكبير عبدالحي أديب، وجدها من جهة الأم المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن، وخالها الفنان شريف سلامة، وعمها الإعلامي عمرو أديب وعماد الدين أديب.



وأشارت أميرة الى أنها وجدت صعوبة شديدة في إقناع والدتها لدخول مجال التمثيل في أول تجربة من خلال مسلسلي «ولاد ناس» و«نقل عام» وأشاد بها النقاد والمشاهدون، مؤكدة ان مشاركتها في الموسم الرمضاني بمسلسل «مين قال» كانت بمنزلة تحد لقدراتها الفنية، حيث اعتمدت على موهبتها، كما انها خضعت لورشة تمثيل مع باقي أفراد العمل، وهو الأمر الذي ساعدها في التعرف على باقي الأبطال ليصبحوا أصدقاء بالفعل.



وتعاني أميرة من مرض فرط الحركة، وخضعت لعلاج نفسي مع طبيب بإشراف عائلتها، وترى انه غير مؤثر على حياتها.