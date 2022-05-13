القاهرة - خلود أبوالمجد



تجاهلت الفنانة الشابة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، الأخبار المنتشرة عن ارتباطها بنجل الفنانة ماجدة زكي وكمال أبورية، بالإضافة لملاحقتها أخبار ارتباطها بتيام مصطفى قمر، الأمر الذي نفته مؤخرا.



ونشرت ليلى البوستر الرسمي لفيلم «الفارس» الذي تشارك فيه شقيقتها ملك زاهر برفقة والدها، لتتجاهل من خلال الترويج للفيلم الشائعات التي خرجت عنها، وقامت بالترويج للفيلم عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت: «لا أستطيع الانتظار.. بحبكوا انتوا الاتنين».



وقد تخطى الفيديو الدعائي لفيلم «الفارس» حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، منذ عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ليتصدر «التريند»، حيث احتوى العمل على العديد من أحداث الأكشن والإثارة.



يشار إلى أن ليلى زاهر شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال الموسم الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت» إلى جانب الفنان والمنتج هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، ودنيا ماهر، وطه دسوقي، ودنيا سامي، ومي دياب، وشروق أيمن، ونيللي محمود، وإياد أمين، والطفل عمر أسامة، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيري عادل وسيناريو وحوار عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.