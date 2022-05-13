أعلنت 30 جمعية نفع عام تضامنها مع الحق الفلسطيني واستنكار استهداف المدنيين وترويع الآمنين، ودعت الى إيقاف كل أشكال الاستفزازات والمحاولات المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة العبادة.



وقالت في بيان لها إنه في مشهد مأساوي ليس بغريب على كيان غاصب قامت قوات الاحتلال الصهيوني بتصفية الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تأديتها عملها السلمي في تغطية الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بذلك عرض الحائط كل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان وحماية الصحافيين، وزاد بشاعة مشهد تبني قوى صهيونية سياسة الارض المحروقة واستباحة الدماء البريئة.



ونحن الموقعين أدناه من جمعيات النفع العام الكويتية نعلن تضامننا مع الحق الفلسطيني واستنكارنا لاستهداف المدنيين وترويع الآمنين وإيقاف كل أشكال الاستفزازات والمحاولات المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة العبادة، ونطالب العالم أجمع بالتحرك الجدي والعاجل لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ووقف همجية وعدوان آلة الكيان الصهيوني من الاستمرار في ارتكاب المجازر والتعدي على المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكها.



ونتقدم بأحر التعازي إلى ذوي شهيدة حرية الكلمة ونحن على ثقة تامة بأن صوتها المدوي سيبقى خالدا في وجه آلة القمع الصهيوني ونبراسا تستهدي به الأجيال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.



الموقعون على البيان:



1 ـ جمعية الشفافية الكويتية



2 ـ الجمعية الكويتية للعمل الوطني



3 ـ جمعية المهندسين الكويتية



4 ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية



5 ـ جمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان



6 ـ جمعية الخريجين الكويتية



7 ـ جمعية الدكتور الكويتية



8 ـ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني



9 ـ الرابطة الوطنية للأمن الأسري



10 ـ جمعية الإصلاح الاجتماعي



11 ـ جمعية المقاصد التعليمية



12 ـ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية



13 ـ الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني



14 ـ جمعية المحامين الكويتية



15 ـ الجمعية الكويتية للدراسات العليا



16 ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل



17 ـ جمعية تمكين الأسرة الكويتية



18 ـ جمعية العلاقات العامة الكويتية



19 ـ جمعية كيان للرعاية الأسرية



20 ـ جمعية العلاج الطبيعي الكويتية



21 ـ جمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية



22 ـ جمعيه الثقافة الاجتماعية



23 ـ جمعية الإعلاميين الكويتية



24 ـ الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية



25 ـ جمعية التخطيط الاستراتيجي



26 ـ جمعية حماية المستهلك



27 ـ الجمعية الكويتية لأمن المعلومات



28 ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل



29 ـ رابطة الاجتماعيين الكويتية



30 ـ الجمعية الكويتية للتراث