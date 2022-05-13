أعلن نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر أمس إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، على مؤسسة دولية لدعم الصحافيات.

وقال أبوبكر، خلال تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في رام الله، إن «إطلاق هذه المؤسسة يأتي تكريما ووفاء لروح الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي أعدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي مع سبق الاصرار، لتلتحق بكوكبة من الشهداء الصحافيين الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي وصواريخه».

وأوضح أبوبكر أن إطلاق هذه المؤسسة جاء بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين، وستعمل على دعم الصحفيات في فلسطين والوطن العربي والعالم وتمكينهن، وتخصيص جائزة سنوية باسمها.

وقال «كانت الشهيدة أبو عاقلة نموذجا للصحافية المهنية والمحترفة، وسخرت حياتها لمهنتها المقدسة، لتكون حارسة للحقيقة، التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي اخفاءها، ليواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بالخفاء، دون شاهد يفضح جرائمه».