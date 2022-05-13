واصلت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية، حيث أطلقت 3 صواريخ باليستية، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية أمس، بعد ساعات من إعلان بيونغ يونغ أولى الإصابات بكوفيد في البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي لفرانس برس: «رصد جيشنا إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة سونان في بيونغ يانغ»، مضيفا ان الصواريخ أطلقت باتجاه بحر اليابان.



أكدت وزارة الدفاع اليابانية بدورها عملية الإطلاق وقال خفر سواحلها لـ «فرانس برس» إنه أصدر تحذيرا بشأن السلامة للسفن مفاده بأن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو».



ويرجح أن عملية الإطلاق هي التجربة السادسة عشرة للأسلحة التي تجريها الدولة المسلحة نوويا هذا العام.



في الأثناء، تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي، وهو يرتدي كمامة وجه للمرة الأولى علنيا منذ بدء جائحة كورونا، بالتغلب على أزمة الفيروس القاتل، موجها بتنفيذ إغلاق صارم لجميع المدن في أنحاء البلاد لمنع أي احتمال لانتشار الفيروس، وذلك بعد الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) امس إن كيم دعا إلى تشديد اليقظة على جميع الجبهات على طول الحدود والبحر والجو لمنع حدوث فراغ أمني في الدفاع الوطني للبلاد.



وقال: «العدو الأخطر من الفيروس الخبيث هو الخوف غير العلمي وقلة الإيمان وضعف الإرادة».