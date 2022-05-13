تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد الفضلي، أقامت الكلية فعالية اليوم العالمي للمختبرات الطبية، وذلك بمشاركة الرئاسة العامة للحرس الوطني وقسم المختبرات الطبية بالكلية وطلبة وطالبات القسم، يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022.



وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت د.سعاد الفضلي أهمية وفاعلية المختبرات الطبية بمختلف تخصصاتها، والتي أسهمت بشكل كبير في تحديد وتشخيص الكثير من الحالات المرضية، والعلاج المبكر والوقاية من الكثير منها، خاصة في فترة انتشار جائحة «كوفيد-19»، إذ كان للمختبرات الدور الرئيس والأهم، موضحة أن لاختصاصيي المختبرات الطبية الدور الأكبر والأكثر أهمية للوصول إلى أن تكون التحاليل والبحوث أكثر طبية وعلمية عن طريق القيام بالعمليات التقنية والتجارب العلمية داخل المختبر.



وذكرت د.الفضلي أنه في ظل اهتمام الكويت بجودة التعليم وإيمانها بأهمية دعم وتطوير المنظومة الطبية، عمدت كلية العلوم الطبية المساعدة إلى التركيز على دراسة تخصص المختبرات الطبية، ومتابعة منتسبي القسم من الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات العلمية والبحوث والأجهزة المتطورة في القسم العلمي.



وأشارت إلى حرص إدارة الكلية على أن يجمع الطلاب الدارسون تخصص المختبرات الطبية ما بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية في مختلف النواحي المتعلقة بتقنية المختبرات الطبية، مع تأهيل وتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع جميع الأجهزة التشخيصية، والخطوات السليمة لسحب وتحليل أي عينة حتى يتم التشخيص المناسب للأمراض.



من جهتها، أكدت العميد المساعد لشؤون الأبحاث العلمية د.رنا العوضي أهمية أن يجمع طلاب تخصص المختبرات الطبية ما بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية في مختلف النواحي المتعلقة بتقنية المختبرات الطبية، وأهمية زيادة الوعي بالدور الذي يقوم به فنيو المختبرات الطبية لخدمة المجتمع.