آلاء خليفة



حذر رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد العتيبي من تفاقم أزمة القبول في مؤسسات التعليم العالي بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية قادمة خلال الأشهر المقبلة.



وقال العتيبي في تصريح صحافي ان مستقبل أبنائنا الطلبة خريجي الثانوية العامة على محك، في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم إعلان مؤسسات التعليم العالي عن خططها لاستقبال الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، خاصة مع اقترب امتحانات نهاية العام الشهر المقبل.



وطالب مسؤولي المؤسسات التعليمية بتحقيق رغبات الطلبة وطموحاتهم والتي تتناسب مع قدرتهم ومجموعهم في الثانوية العامة والحفاظ على تفوقهم الدراسي، مؤكدا على ضرورة توفير الميزانية اللازمة لزيادة أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات العلمية والتخصصات التي يرغبونها الطلبة.



وشدد العتيبي على ضرورة التوسع في تعيين الأساتذة الجدد بالمؤسسات التعليمية الحكومية لمواجهة أزمة القبول، خاصة مع زيادة عدد الطلبة من جهة، ونقص الشديد في الهيئة التدريسية والتدريبية بالكليات والمعاهد من جهة أخرى.



واستغرب العتيبي من تأخر التعيينات في التعليم التطبيقي، على الرغم من مرور أكثر من عام على إعلان الوظائف في الكليات، مطالبا إدارة التطبيقي بالإسراع في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف عضو هيئة تدريس في الكليات بالتخصصات المختلفة، لتلبية احتياجات الأقسام العلمية وسد العجز في الموجود فيها،