آلاء خليفة



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان لجنة العمداء بجامعة الكويت أصدرت عدة توصيات في اجتماعها الأخير ومنها، الموافقة على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن لائحة إجازات الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.



وبالنسبة لمقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن الضوابط اللازمة (القواعد والنظم والآليات التنفيذية) لصرف المزايا المستحقة لأعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بالقيام بأعمال الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة، فقد أوصت لجنة العمداء بإحالة المقترح إلى عمداء الكليات لإبداء الرأي.



وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لمقترح نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن استمرارية الجانب الاستراتيجي من خطة جامعة الكويت الاستراتيجية الى السنوات (2023 ـ 2027) فقد تقرر احاطة اعضاء اللجنة علما بالمقترح المعروض لإبداء الرأي وبيان ان المطلوب هو هيكلة الخطة الاستراتيجية.



وفيما يخص تقرير ملخص عن مشاركة جامعة الكويت في مؤسسات التصنيف العالمية خلال العامين الجامعيين (2021 ـ 2022) المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط فقد اوصت لجنة العمداء بإحالة الموضوع إلى عمداء الكليات لإبداء الرأي بالتنسيق مع رؤساء الأقسام العلمية فيما يخصهم من معايير مؤسسات التصنيف العالمية.



وقد تم خلال اجتماع لجنة العمداء مناقشة تقرير بشأن مستجدات انتقال كلية العمارة الى مدينة صباح السالم الجامعية المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، حيث وافقت لجنة العمداء على ما جاء في التقرير المعروض والتنسيق بين قطاع التخطيط وكلية العمارة فيما يخص بعض الجزئيات فيه.



وبشأن مقترحات تطوير وهيكلة التخصصات والبرامج العلمية المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، فقد أوصت لجنة العمداء بإحالة المقترح الى اللجنة المشكلة لدراسة مخططات الجامعة وإعادة هيكلة التخصصات والبرامج العلمية لجميع الكليات وفقا لاحتياجات سوق العمل، وللجنة ان تستعين بمن ترى من جهات خارجية في ضوء الاحتياجات التنموية الوطنية.



كما أوصت لجنة العمداء بإعادة النظر بشأن تعيير اسم «مجلة الكويت للعلوم» مع إضافة اسم الكويت إلى اسم المجلة المقترح، كما تمت الموافقة على تجديد تعيين بعض الاعضاء في مجلس ادارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.



وفيما يخص تقرير اللجنة المشكلة بشأن الأبحاث المنشورة في مجلات الناشر (OMICS) لوضع التوصيات على شكل قواعد ارشادية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك التوصيات.



كما تمت الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لمجلة الاسس والتطبيقات الطبية عن السنة المالية 2020-2021 المقدمة من مكتب نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية.



وأوصت اللجنة كذلك بإحالة التقرير النهائي لفريق الموقع والتواجد الإلكتروني لجامعة الكويت الى عمداء الكليات لإبداء ملاحظاتهم خلال عشرة ايام عمل وافادة نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة في هذا الشأن وإعادة العرض على اللجنة في اجتماع قادم، كما اوصت اللجنة بإعادة النظر في مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الاكاديمية المساندة تعديل اللائحة المالية لمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في ضوء رأي الامانة العامة (ادارة الشؤون المالية) وأخذ رأي ادارة الشؤون القانونية في هذا الشأن.



ومن ناحية اخرى، اوصت لجنة العمداء بتأجيل مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الاكاديمية المساندة بشأن الضوابط والشروط المطلوبة لفتح المكاتب المهنية او الاستشارية في ضوء القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية في ضوء مقترحات اعضاء لجنة العمداء.



كما تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا تعديل لائحة الكلية بإدراج مادة (8 مكرر) بالباب الثاني الخاص بتنظيم كلية الدراسات العليا.



من جهة اخرى، رفضت لجنة العمداء اقتراح كلية العلوم الحياتية وضع آلية لتوزيع المقررات على الكليات في الفصل الدراسي الصيفي مع التأكيد على اتباع آلية عرض المقترحات بعد اخذ رأي الجهات المعنية في الادارة الجامعية.



وفيما يخص مقترح كلية العلوم الحياتية بشأن العبء البحثي، اوصت لجنة العمداء بإحالة المقترح على اللجنة المختصة بتطوير نظام تقييم انجازات اعضاء الهيئة الاكاديمية.



وأوصت اللجنة بإعادة النظر في مذكرة عمادة شؤون الطلبة بشأن تعديل لائحة الاندية المهنية التابعة للاقسام العلمية بكليات جامعة الكويت بعد اخذ رأي الكليات وعرضه على لجنة العمداء في اجتماع قادم.



وفيما يخص مقترحات تطوير نظام العمل بالفصل الصيفي، فقد اوصت لجنة العمداء بالموافقة على تطبيق قرار مجلس الجامعة بشأن لائحة الدراسات الصيفية المعدلة بعد اخذ رأي الاقسام العلمية والكليات واحالة مقترح الفصول المتعددة في الفصل الصيفي الى كليات الجامعة لإبداء الرأي بالتنسيق مع الاقسام العلمية.



كما اوصت اللجنة بالموافقة على العودة الى الدراسة بنظام الحضور لجميع الشعب الدراسية وتفويض مدير الجامعة في الموافقة على استثناء بعض الكليات بناء على طلبه.



وفيما يخص اقتراح زيادة دعم أسعار الكتب الدراسية بمكتبة الطالب الجامعية من (60%) الى (80%) فقد اوصت لجنة العمداء بعدم الموافقة على الاقتراح المعروض واعادة صياغة المقترح في استحداث آلية اخرى لتحقيق الاهداف المرجوة واعادة العرض على اللجنة في اجتماع قادم.