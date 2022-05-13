أعلن المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن شجبه واستنكاره للممارسات الاسرائيلية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لا يمتلك سوى إيمانه بالله ويسلح بالحجر في مواجهة الآلة العسكرية الاسرائيلية، وآخر هذه الممارسات اقتحامه لمخيم جنين وقتل العديد من الابرياء بل انه لم يحترم أي مواثيق دولية وقام بقتل متعمد لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة في مشهد يوضح للعالم مدى إجرام هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين.



وأوضح المطوع أن الاعتداءات الاسرائيلية طالت أيضا المصلين داخل المسجد الاقصى المبارك ومنعهم من الصلاة فيه، مشيرا إلى أن العدو الاسرائيلي لم يتجرأ على المسلمين والمقدسات الإسلامية ومراسلي وسائل الإعلام إلا نتاج ما يراه من صمت العالم والدول الاسلامية مما دعاه للاستمرار في غيه وانتهاك الحرمات والفتك بالمسلمين.



وأضاف المطوع أن إقدام العدو الاسرائيلي على القتل المتعمد لمراسلي وسائل الإعلام يهدف لمنع وصول حقيقته للعالم، ولكن إذا كانت شيرين أبوعاقلة قد ارتقت روحها لخالقها فهناك غيرها الآلاف مستعدون للتضحية بأرواحهم وسيستمرون في فضح الممارسات الاسرائيلية ونقلها لشرفاء العالم لتعرية هذا الكيان الغاصب.