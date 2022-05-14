دشنت مدرسة رزينة الثانوية لـ"البنات"، الدليل المدرسي لأعمال ومهام الهيئيتين التعليمية والادارية والذي أعدته مديرة المدرسة ليلى دشتي وراجعته مراقبة التعليم الثانوي خالدة المير.

وقالت مديرة مدرسة رزينة الثانوية لـ"البنات ليلى دشتي بهذه المناسبة، أن الدليل يحتوي على الوصف العام للوظيفة وجميع مهام ووظائف ومسؤوليات الهيئة التعليمية والادارية

وكشفت عن تفعيل مشروع "زاد المعلم" والذي تم اعداده من قبل معلمات مدرسة وزينه و هو مشروع على مستوى التوجيه العام للتربية الاسلامية وعبارة امتداد لسلسلة مشروع زاد المتعلم إذ يخدم فيه المعلم والمتعلم حيث يضم عروض تقديمية بطريقة مختلفه تحتوي هذه العروض مقاطع مؤثرة متعلقة بالدروس ومهارات التفكير العليا بمشروع صمم تفكيرك وأيضا تشجيرات ملخصة للدروس في مشروع زاد المتعلم أي أنه إضافه جديدة لمشاريع سابقة تم انطلاقها للمرحلة الثانوية.