طارق عرابي



من خلال بوابة هيئة الاستثمار المباشر، دخلت إلى الكويت مؤخرا شركة فاميد مانجمنت اند سيرفيس النمساوية المتخصصة في مجال إدارة المستشفيات والمشاريع.



وفي التفاصيل، وقعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، مع شركة فاميد الكويت لإدارة المستشفيات وإدارة المشاريع مدته 99 سنة تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة، كما يجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار من مالك رأسمال الشركة.



وحدد رأسمال الشركة بمبلغ وقدره 7500 دينار، ويتولى إدارتها مالك رأس المال بنفسه إن كان شخصا طبيعيا أو من يمثله إن كان شخصا اعتباريا، كما يجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، ولا يكون قرار تعيين المدير نافذا إلا بقيده في السجل التجاري.



وفيما يتعلق باختصاصات مالك الشركة، فقد تم تحديدها بتعديل عقد الشركة، وحل الشركة وتصفيتها، اندماج الشركة أو تحويلها وانقسامها، زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه، عزل مدير الشركة أو تقييد سلطته.



جدير بالذكر أن شركة فاميد مانجمنت اند سيرفيس، هي شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين النمسا، ومسجلة بالسجل التجاري بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويمثلها بالتوقيع محمد عودة الخالدي بموجب توكيل خاص صادر من النمسا ومصدق عليه أصوليا من كل الجهات الحكومية ووزارة الخارجية الكويتية.